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Сотрудники ФСБ предотвратили незаконную сделку на 30 миллионов рублей

РИА Новости
1 час назад
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали двух участников преступной группы, у которых изъяли три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей, а также 16 миллионов рублей наличными, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
ФСБ задержала преступников с полцентнером серебра
Фото: ФСБ РФФСБ РФ
"Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области в процессе совершения незаконной сделки по продаже драгметаллов с поличным задержаны участники этнической преступной группы. В результате спецоперации силовики изъяли из теневого оборота три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей, а также наличные денежные средства в размере 16 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга" в отношении участников сделки. Дело расследует следственный отдел регионального ФСБ.
По информации источника, фигуранты являются лишь средним звеном преступной цепочки нелегального бизнеса с драгоценными металлами, но именно их задержание помогло вывести силовиков на организаторов преступной группы.
"Мероприятия УФСБ продолжаются, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы. Задержание участников сделки является результатом планомерной деятельности ФСБ по декриминализации сферы оборота драгоценных металлов, незаконный оборот которых наносит существенных ущерб экономическим интересам нашей страны", - отметил собеседник агентства.
В УФСБ по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.
Происшествия,ФСБ,РИА Новости,Свердловская Область,
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