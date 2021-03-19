ФСБ задержала преступников с полцентнером серебра

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали двух участников преступной группы, у которых изъяли три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей, а также 16 миллионов рублей наличными, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

Фото: ФСБ РФ ФСБ РФ

"Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области в процессе совершения незаконной сделки по продаже драгметаллов с поличным задержаны участники этнической преступной группы. В результате спецоперации силовики изъяли из теневого оборота три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей, а также наличные денежные средства в размере 16 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга" в отношении участников сделки. Дело расследует следственный отдел регионального ФСБ.

По информации источника, фигуранты являются лишь средним звеном преступной цепочки нелегального бизнеса с драгоценными металлами, но именно их задержание помогло вывести силовиков на организаторов преступной группы.

"Мероприятия УФСБ продолжаются, в ближайшее время к уголовной ответственности будут привлечены другие организаторы и участники преступной группы. Задержание участников сделки является результатом планомерной деятельности ФСБ по декриминализации сферы оборота драгоценных металлов, незаконный оборот которых наносит существенных ущерб экономическим интересам нашей страны", - отметил собеседник агентства.