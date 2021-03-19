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Мальчик выжил между бетонными плитами при взрыве дома в Подмосковье 

Lenta.ru 19 марта 2021
Мальчик выжил между бетонными плитами при взрыве в Химках
Фото: РИА Новости
Мальчик спасся от гибели при взрыве в жилом доме в подмосковных Химках, потому что бетонные плиты удачно сложились над ним. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает РИА Новости.
Плиты сложились над 12-летним ребенком буквой «Л», и он оказался в пространстве между ними. «Ему крайне повезло», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что погибли три человека: отец с трехлетним ребенком и их 25-летняя соседка, которая скончалась в больнице. «Московский комсомолец» сообщал о гибели четвертого человека, но в МЧС опровергли эту информацию.
Взрыв в Химках произошел утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. На кадрах с места происшествия было видно, что разрушено несколько балконов, выбиты окна и погнуты рамы на восьмом и девятом этажах, из окон шел дым. По предварительным данным, произошедшее связано с утечкой газа или неисправностью газового оборудования. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек»).
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Происшествия , Новости регионов , Громкие уголовные дела , МЧС , РИА Новости , Московский комсомолец , Московская область , Химки
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