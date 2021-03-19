Причиной взрыва в жилом доме в Химках мог стать не выключенный газ в квартире. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, они извлекли из-под завалов тела двух мужчин и трехлетнего ребенка. Еще несколько человек находятся в больницах Подмосковья в тяжелом состоянии. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить Следственному комитету , который уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Жертвами взрыва бытового газа в Химках стали трое человек. Один из них — трехлетний ребенок, заявили в МЧС по Московской области. По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в 10.24 мск.

"В 11.03 была локализация открытого горения на площади 32 квадратных метра. Также произошло частичное обрушение перекрытия между восьмым и девятым этажом в одной из квартир на площади 24 квадратных метра. К сожалению, семь человек пострадало и три человека погибло", — рассказали в МЧС, уточнив, что еще 17 человек были эвакуированы.

Госпитализация потребовалась троим жильцам — 22-летнему молодому человеку с ожогами третьей степени, 25-летнему мужчине с ушибом поясничного отдела и 27-летней девушке с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, причиной взрыва мог стать не выключенный газ в квартире.

"Была утечка газа в квартире, где и произошел взрыв. Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике", — сообщил источник ТАСС в экстренных ведомствах.

Сейчас эта версия проверяется оперативными службами. При этом проверка газового оборудования проводилась в доме совсем недавно — 11 февраля. "Проблем выявлено не было", — заявил РИА «Новости» представитель экстренных служб. Эту информацию подтвердили жильцы дома. Взрыв произошел в однокомнатной квартире на восьмом этаже, после чего возгорание перешло на пять соседних квартир.

Основная взрывная волна ударила по четырехкомнатной квартире, где находилась семья с двумя детьми. В результате трехлетний ребенок и его отец погибли. 12-летний мальчик доставлен на вертолете в больницу в Люберцах, сейчас лежит в реанимации с тяжелыми травмами, переломом костей черепа и рваной раной головы. Его мать также находится под наблюдением врачей.

Как удалось установить СМИ, выжившая женщина работала парикмахером, а ее муж занимался индивидуальным предпринимательством. Младший сын посещал детский сад, но из-за ветрянки сидел дома. Старший сын — пятиклассник гимназии. Ему разрешили не пойти в школу, так как это был последний день перед каникулами. Еще одна погибшая — 25-летняя Диана Веселова. Девушка также проживала по соседству с квартирой, в которой произошла утечка.

Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы, после взрыва в девятиэтажном доме выбило окна в нескольких квартирах, обрушилась часть фасада многоэтажки.

"Спал с ночной смены, и тут как бахнет — вместо будильника. Оказывается, в соседнем доме был взрыв. Обломки оконных рам вылетели через весь двор, а у нас на пару секунд вырубило электричество", — отметил житель соседнего дома Ян Демин.

Сразу после взрыва из окон повалил дым, а затем начался пожар. Очевидцы уточнили, что пострадали три верхних этажа здания. Жильцы многоэтажки выбегали на улицу без верхней одежды.

"Живем рядом, был слышен гром какой-то, страшно", — подчеркнула Анна Гераничева.

Сами жильцы дома признаются — такого страха они не испытывали никогда в жизни.

"Прогремел взрыв, я была в это время на балконе. На меня полетело перекрытие, остекление, рама. Все, что было на балконе, разлетелось в разные стороны. Ужасный был взрыв. Я посмотрела в окно и увидела, как летят огромные рамы, и сразу выбежала из дома. Первоначально огня не было, был только страшный дым", — сказала Telegram-каналу Life Shot жительница дома Ольга.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются Следственный комитет и прокуратура . По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, по статье 238 УК РФ. На месте взрыва работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился о выплате компенсации семьям погибших и пострадавших, а также о максимально быстром восстановлении дома.

"Выплаты будут сделаны, хотя понятно, что этим не вернешь жизни людей. В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, чтобы убедиться, что людям больше ничего не угрожает. В следующие три недели мы полностью отремонтируем и восстановим подъезд. Все работы будут проведены за счет регионального бюджета. Всем жителям дома, кто в этом нуждается, мы предоставим места для проживания", — заявил Воробьев.