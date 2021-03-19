«Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, работники этих организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев», - сообщила Волк.

Задержанным предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе», уточнила представитель МВД.

Следствие считает, что с 2004 по 2019 год участники преступного сообщества вывели в подконтрольные компании более 10 млрд рублей, которые должны были быть использованы для оптовых закупок электроэнергии, выполнения госпрограмм, а также модернизации технических сетей.

«Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств», - пояснила Волк.

По ее словам, трое обвиняемых уже арестованы, 19 марта суд примет решения о мере пресечения еще четверым фигурантам дела. Предполагаемые организаторы объявлены в международный розыск, также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 7 миллиардов рублей. В рамках уголовного дела были проведены 16 обысков в семи регионах.