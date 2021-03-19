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СМИ: в Китае разбился вертолет с туристами

ТАССиещё 3
19 марта 2021
Туристический вертолет с четырьмя людьми на борту упал в море неподалеку от города Сямэнь в китайской провинции Фуцзянь в пятницу. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местных спасателей.
В Китае разбился вертолет с туристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Информация о возможных погибших и пострадавших не приводится.
Происшествия,В мире,Китай,
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