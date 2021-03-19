В Ивановской области женщину задержали после скандального видео с избиением собственного ребенка. Местная жительница сняла на камеру издевательства над своей малолетней дочерью. В распоряжении телеканала «360» оказались кадры, на которых она бьет 3-летнюю девочку и оскорбляет ее.
«Получай, собачатина! Получай, тварь! Получай, мразь!» — приговаривает она после каждого удара.
Судя по высказываниям самой женщины, виной такому агрессивному поведению по отношению к ребенку стал ее супруг, который ушел из семьи к другой.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Детей у матери изъяли и передали отцу.