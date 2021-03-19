Очевидец рассказал о взрыве в жилом доме в Химках

По ее словам, на распространение огня по другим квартирам потребовалось порядка 10 минут. При этом Полина отметила, что оперативные службы прибыли на место примерно через 20 минут после взрыва – пожарная машина сначала пыталась подъехать к дому с одной стороны, потом объехала его с другой.