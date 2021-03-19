Таксист отказался везти пассажирку за 160 рублей

Водитель «Яндекс-такси» в Калининграде потребовал от пассажирки отказаться от поездки, так как посчитал цену за нее заниженной, и пригрозил закрыть ее в машине, а затем вызвать полицию. Видеозапись инцидента опубликовало издание «360».

Таксист заявил, что не поедет 12 километров за 160 рублей, так поездка выйдет ему в убыток, и потребовал от пассажирки отменить заказ. После отказа это сделать, он начал угрожать клиентке.

«Если вы не будете отказываться, я сейчас просто поеду домой, поставлю автомобиль, закрою его и уйду. Вы будете сидеть в автомобиле. Потом я вызову полицию и скажу, что вы залезли ко мне», - заявил он.

В итоге женщина вышла из машины. Позднее пассажирка, оказавшаяся многодетной матерью, рассказала СМИ, что была в шоке от поведения таксиста.

«Я считаю, что какая-то корректность должна была присутствовать в его разговоре. Я же не хамила ему, я же его не посылала никуда. И почему я должна входить в положение человека? И рассказывает он мне про свою жизнь. Как бы я тоже живу тяжело, и что теперь?» - пояснила она kaskad.tv.

«У меня в мозгу сразу сработала математика: «Яндекс» берет за каждый заказ 17%, плюс комиссия парка, через которую я подключен к данной программе – еще 2%. То есть со 163 рублей вычесть еще комиссии 19%. То есть 13 километров я проезжаю за 124 рубля», - рассказал он.

В свою очередь в компании «Яндекс» признали, что водитель повел себя некорректно. Ему временно ограничили доступ к заказам.