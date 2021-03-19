Еще один ребёнок скончался в результате взрыва в Химках 

В списке жертв взрыва в жилом доме в Химках два ребёнка, сообщает Telegram-канал «Вечерняя Москва». Одного достали из-под завалов мёртвым, второй скончался на руках медиков.

Утром 19 марта, как сообщал «Рамблер», на восьмом этаже в жилом доме №16 на Зеленой улице в подмосковных Химках произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением межкомнатных перегородок.

СМИ сообщали, что в результате инцидента погиб мужчина, а под завалами оказались два ребенка. Один из них погиб на месте ЧП, его тело впоследствии из-под завалов достали спасатели. Второй малыш попал в руки медиков живым, но без сознания. Позже он скончался. Ему было всего 3 года.

По предварительной версии, в доме в Химках произошел взрыв газовоздушной смеси. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

В конце лета прошлого года, как сообщал «Рамблер», в Москве в жилом доме на улице Кубинка произошел взрыв газа. В результате начался пожар: жильцы верхних этажей оказались отрезаны от выхода огнем. Из дома, в том числе по пожарной лестнице были эвакуированы 10 человек. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Взрыв спровоцировал обрушение перекрытий. Два человека пострадали, среди которых — женщина, которую взрывной волной выбросило из окна.