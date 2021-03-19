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Москва

Число погибших при взрыве в Химках увеличилось до двух человек 

Артём Кульша 2 часа назад
Из-под завалов, возникших в результате взрыва в доме в Химках, извлечен погибший ребенок. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на восьмом этаже в жилом доме №16 на Зеленой улице в Химках произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением межкомнатных перегородок.
Средства массовой информации сообщали, что в результате инцидента погиб мужчина, а под завалами, возникшими в результате обрушения перегородок, могут находиться два ребенка. По данным «112», один из них был извлечен из-под завалов мертвым. По информации РИА Новости, второй был извлечен без сознания.
В жилой девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв
В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщили, что, согласно предварительной информации, в доме в Химках произошел взрыв газовоздушной смеси.
В начале марта в квартире на втором этаже в жилом доме №11 на улице Авиаторов в Екатеринбурге произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек.
В феврале в помещении кафе на первом этаже в пристройке к 12-этажному жилому дому №3, корпус 2, на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва было разрушено помещение суши-бара и выбиты стекла у проезжавшего мимо троллейбуса.
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Происшествия , Видео , МЧС
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