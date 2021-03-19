Из-под завалов, возникших в результате взрыва в доме в Химках , извлечен погибший ребенок. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на восьмом этаже в жилом доме №16 на Зеленой улице в Химках произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением межкомнатных перегородок.

Средства массовой информации сообщали, что в результате инцидента погиб мужчина, а под завалами, возникшими в результате обрушения перегородок, могут находиться два ребенка. По данным «112», один из них был извлечен из-под завалов мертвым. По информации РИА Новости, второй был извлечен без сознания.

В пресс-службе управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщили, что, согласно предварительной информации, в доме в Химках произошел взрыв газовоздушной смеси.

В начале марта в квартире на втором этаже в жилом доме №11 на улице Авиаторов в Екатеринбурге произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек.

В феврале в помещении кафе на первом этаже в пристройке к 12-этажному жилому дому №3, корпус 2, на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва было разрушено помещение суши-бара и выбиты стекла у проезжавшего мимо троллейбуса.