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«Тебе кирдык»: учительница избила школьника под Омском 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
«Тебе кирдык»: учительница избила школьника под Омском
Фото: РИА Новости
«Для профилактики»: в Омской области учительница избила младшеклассника
Учительница школы села Усть-Заостровка Омской области избила на уроке второклассника, а затем натравила на него других учеников. Сообщение об этом появилось в паблике «Жесть Омска» в соцсети «ВКонтакте».
Анонимный автор сообщения утверждает, что инцидент произошел из-за того, что ребенок отвлекся на уроке, а затем потребовал от учителя вернуть ему тетрадь, которую та забрала.
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«Учительница не выдержала и стала мальчика бить указкой по рукам и ногам, мальчик плакал и стал спрашивать, за что его бьют… Учитель ответила: «Для профилактики, не умеешь себя вести! (…) Мальчик заплакал и стал собирать учебники в портфель, учитель взяла тряпку грязную и ударила его по голове несколько раз со словами: „Как ты меня достал!“» — отмечается в сообщении.

После чего преподаватель посоветовала обзывающим ребенка одноклассникам разобраться с ним «после уроков за школой». В результате мальчик был избит, а его бабушку директор учебного учреждения попросил не распространять информацию о произошедшем, пообещав сделать учительнице выговор и лишить премии, утверждает автор.
В свою очередь в комитете образования Омской области отметили, что специальная комиссия не нашла подтверждения информации об избиении ребенка во дворе школы.

«Но при этом факты повышения голоса и морального воздействия со стороны педагога подтвердились. У мальчика есть отклонения в поведении, он находится на внутришкольном контроле, социальный педагог проводит с ним индивидуальную коррекционную работу. Учитель, заменявшая основного педагога, к сожалению, не смогла найти подход к ребенку», — пояснили в ведомстве, подчеркнув, что учителю вынесено дисциплинарное взыскание.

В СК России по региону пообещали проверить информацию об избиении ребенка и дать оценку «действиям учителя и школьников, применившим насилие».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в соцсетях появилось видео, на котором женщина бьет по голове лежащего в кроватке малыша и пытается насильно накормить его смесью из бутылочки.
Журналисты выяснили, что на записи 28-летняя жительница села Бор Екатерина Филиппова. У ее сына был диагностирован ДЦП, ребенок из-за атрофированных мышц не может стоять на ножках, плохо ест и мать это постоянно выводило из себя.
Полуторагодовалого малыша и старшего ребенка Филипповой изъяли органы опеки. В отношении нее было заведено уголовное дело об истязании малолетнего.
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Происшествия , Екатерина Филиппова , СКР
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