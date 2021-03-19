При взрыве в жилом доме в Химках погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газа в Химках . Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на восьмом этаже в жилом доме 16 на Зеленой улице в Химках произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением межквартирных перегородок. По данным «Мэша», в результате инцидента погиб как минимум один человек — мужчина. Другие подробности пока неизвестны. Также пока нет официального подтверждения данной информации.

Ранее средства массовой информации сообщали, что под завалами, возникшими в результате обрушения межкомнатных перегородок, могут находиться два ребенка.

В начале марта в квартире на втором этаже в жилом доме 11 на улице Авиаторов в Екатеринбурге произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадал один человек.