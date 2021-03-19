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ФСБ задержала 14 членов украинского радикального сообщества

Артём Кульша
55 минут назад
ФСБ пресекла деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У». Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ведомства рассказали, что в рамках уголовного дела по статье «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе» сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Геленджике 13 участников группы сторонников «М.К.У», а еще одного — в Ярославле.
Правоохранители изъяли в местах проживания задержанных нацистские материалы, холодное оружие и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.
Согласно признательным показаниям задержанных, группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием 21-летнего создателя «М.К.У.» гражданина Украины Егора Краснова (псевдоним — Егор Яковлев).
«В дальнейшем от него и других членов "М.К.У." из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
Происшествия,Видео,Егор Яковлев,ФСБ,СКР,
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