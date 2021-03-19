ФСБ задержала 14 членов украинского радикального сообщества

В пресс-службе ведомства рассказали, что в рамках уголовного дела по статье «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе» сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Геленджике 13 участников группы сторонников «М.К.У», а еще одного — в Ярославле.