У "Аэрофлота" похитили более 250 миллионов рублей

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.
На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 миллиона рублей, отмечает ведомство.
Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.