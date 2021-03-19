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У "Аэрофлота" похитили более 250 миллионов рублей

Праймиещё 5
1 час назад
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у ПАО "Аэрофлот" более 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
У "Аэрофлота" похитили более 250 миллионов рублей
Фото: ТАССТАСС
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.
На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 миллиона рублей, отмечает ведомство.
Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Происшествия,Владимир Александров,Аэрофлот,ФСБ,Генпрокуратура РФ,Россия,
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