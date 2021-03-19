В Петербурге таксист во время поездки сделал пассажирке непристойное предложение. Словесные домогательства извозчика девушка сняла на камеру. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «360».
На кадрах мужчина без обиняков пытается склонить клиентку к сексу, обещая ей при этом на ломаном русском невероятные удовольствия.
«Очень довольный будешь», – не стесняясь, заявил даме таксист.
От такой дополнительной услуги пассажирка предпочла отказаться, а водитель ограничился лишь предложением.