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Пассажирка сняла на видео домогательства таксиста в Петербурге

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Петербурге таксист во время поездки сделал пассажирке непристойное предложение. Словесные домогательства извозчика девушка сняла на камеру. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «360».
На кадрах мужчина без обиняков пытается склонить клиентку к сексу, обещая ей при этом на ломаном русском невероятные удовольствия.
«Очень довольный будешь», – не стесняясь, заявил даме таксист.
От такой дополнительной услуги пассажирка предпочла отказаться, а водитель ограничился лишь предложением.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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