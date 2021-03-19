«Тебе кирдык»: учительница избила школьника под Омском

Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него учеников, сообщается в паблике «Жесть Омска» в соцсети «Вконтакте».

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Инцидент произошел в школе в селе Усть-Заостровка Омского района. По словам автора поста, на уроке мальчик отвлекся на соседа по парте, и тогда учительница отобрала у него тетрадь. Как сказано в посте, ребенок крикнул: «Отдайте, это моя тетрадь», и педагог начала его бить.

«Учительница не выдержала и стала мальчика бить указкой по рукам и ногам, мальчик плакал и стал спрашивать, за что его бьют Учитель ответила: «Для профилактики, не умеешь себя вести!». Одноклассники мальчика стали смеяться над ним, обзывать! Учительница, спровоцировав скандал, ответила ученикам: «Зачем вы здесь на уроке с ним разбираетесь, это надо делать после уроков за школой», — говорится в сообщении.

Как утверждает автор поста, после этого женщина повернулась к мальчику и заявила, что ему «кирдык». По данным автора, ребенок заплатал и стал убирать вещи в портфель, а учительница ударила его грязной тряпкой по голове несколько раз со словами: «Как ты меня достал».

«После уроков одноклассники мальчика, окружили его и, подставив подножку, начали его запинывать ногами. Более чем учительница видела это в окно Так же видели технички как ответили они – «мы думали, они играют», — говорится в посте.

По информации автора, детей разняли старшеклассники.

Уточняется, что у пострадавшего ребенка шла кровь из носа и рта, у него множество синяков, опухла переносица, синяк под глазом, разбиты брови и губа.