В России появился опасный вид мошенничества в сети 

В России зафиксирован новый опасный способ мошенничества в сети. Об этом пишут «Известия»

Преступники начали рассылать фишинговые письма от лица якобы «Госуслуг». Они пришли к выводу, что люди склонны доверять государственной структуре и не всегда проверяют полученные письма. В Минцифры напомнили, что письма от «Госуслуг» приходят с одного единственного адреса — no-reply@pos.gosusiugi.ru и дублируются в личном кабинете на портале.

Кроме того, злоумышленники рассылают электронные письма, в которых представляются сотрудниками лотерейных компаний и предлагают жертвам бесплатный билет, после чего сообщают о «выигрыше». Аферисты выбрали такую тактику, пользуясь падением доходов населения и желанием поправить финансовое положение участием в различных розыгрышах. Мошенники заманивают жертву сообщением о выигрыше, для получения которого нужно ввести данные банковской карты. При этом они маскируются названиями и сайтами-клонами реально существующих лотерейных организаций.

Также известны случаи, когда мошенники сообщали о неденежном призе (смартфоне, игровой приставке или бытовой технике), для получения которой необходимо отправить определенную сумму «за доставку».