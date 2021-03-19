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В России появился опасный вид мошенничества в сети 

Lenta.ru 21 минуту назад
В России появился опасный вид мошенничества в сети
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
В России зафиксирован новый опасный способ мошенничества в сети. Об этом пишут «Известия».
Преступники начали рассылать фишинговые письма от лица якобы «Госуслуг». Они пришли к выводу, что люди склонны доверять государственной структуре и не всегда проверяют полученные письма. В Минцифры напомнили, что письма от «Госуслуг» приходят с одного единственного адреса — no-reply@pos.gosusiugi.ru и дублируются в личном кабинете на портале.
Кроме того, злоумышленники рассылают электронные письма, в которых представляются сотрудниками лотерейных компаний и предлагают жертвам бесплатный билет, после чего сообщают о «выигрыше». Аферисты выбрали такую тактику, пользуясь падением доходов населения и желанием поправить финансовое положение участием в различных розыгрышах. Мошенники заманивают жертву сообщением о выигрыше, для получения которого нужно ввести данные банковской карты. При этом они маскируются названиями и сайтами-клонами реально существующих лотерейных организаций.
Также известны случаи, когда мошенники сообщали о неденежном призе (смартфоне, игровой приставке или бытовой технике), для получения которой необходимо отправить определенную сумму «за доставку».
18 марта сообщалось, что на видеохостинге YouTube появилось мошенническое видео, сделанное якобы от имени музыканта Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). В ролике предлагается получить денежную выплату, однако в результате у зрителей, оставляющих свои данные, начали красть деньги. На видео пошагово объясняется, как можно получить «подарок от рэпера», в описании дается фишинговая ссылка. Для зачисления денег жертву просят ввести данные карты и номер телефона, а после — код из СМС. По словам экспертов, так преступники либо получают доступ в банковское приложение к счетам и картам жертвы, либо производят единоразовое списание средств.
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Происшествия , Общество , газета "Известия"
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