В СК назвали возможную причину гибели трёх человек в Туле 

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По данным следственного управления Следственного комитета по Тульской области, предварительной причиной гибели трёх человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предварительно, это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются», — заявили в СК.

По данным представителя ведомства, в машине нашли тела двух женщин и ребёнка.