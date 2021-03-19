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Москва

В СК назвали возможную причину гибели трёх человек в Туле 

RT на русском 1 час назад
По данным следственного управления Следственного комитета по Тульской области, предварительной причиной гибели трёх человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Предварительно, это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются», — заявили в СК.

По данным представителя ведомства, в машине нашли тела двух женщин и ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Туле нашли тела трёх человек в припаркованном автомобиле.
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Происшествия , РИА Новости , Тула , Тульская Область
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