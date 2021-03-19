В СК назвали возможную причину гибели трёх человек в Туле 

По данным следственного управления Следственного комитета по Тульской области, предварительной причиной гибели трёх человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Предварительно, это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются», — заявили в СК.
По данным представителя ведомства, в машине нашли тела двух женщин и ребёнка.
Ранее сообщалось, что в Туле нашли тела трёх человек в припаркованном автомобиле.