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Во Франции умер раненный при стрельбе выходец из Чечни, сообщили СМИ

РИА Новости
1 час назад
Выходец из Чечни, который получил огнестрельные ранения во французском городе Ренн, скончался в больнице, сообщает портал Actu.
Во Франции застрелили выходца из Чечни
Фото: © Fotolia / joseph_hilfiger© Fotolia / joseph_hilfiger
Стрельба в Ренне, в результате которой были ранены два выходца из Чечни, произошла в среду. Сообщалось, что один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.
Как отмечает портал, оба раненых были братьями.
По делу о стрельбе уже спустя несколько минут после инцидента был задержан 21-летний подозреваемый с криминальным прошлым. Второй подозреваемый разыскивается. По данным прокуратуры, речь идет о выходцах из Африки.
По предварительной версии, в Ренне происходило сведение счетов между наркоторговцами.
В июне 2020 года в другом французском городе Дижоне произошли масштабные беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.
Происшествия,Чеченская Республика,Ренн,Франция,
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