Во Франции застрелили выходца из Чечни

Стрельба в Ренне, в результате которой были ранены два выходца из Чечни, произошла в среду. Сообщалось, что один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.

По делу о стрельбе уже спустя несколько минут после инцидента был задержан 21-летний подозреваемый с криминальным прошлым. Второй подозреваемый разыскивается. По данным прокуратуры, речь идет о выходцах из Африки.

В июне 2020 года в другом французском городе Дижоне произошли масштабные беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.