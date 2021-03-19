Пропавшая под Тверью девочка найдена мертвой

Девочка, пропавшая в городе Андреаполе Тверской области 13 марта, найдена мёртвой. Тело 10-летней девочки, которая ушла кататься с горки и пропала, 18 марта было обнаружено в реке.

По факту пропажи ребёнка в Тверской области было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, девочка в прошлую субботу в 16:30 ушла кататься с горки на ледянке, и домой не вернулась. Родители обратились в полицию.

В ходе поисковых мероприятий было установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу шла дорожка следов, ведущая на лёд реки Западная Двина. Указанные следы обрываются у кромки льда, около промоины.

Проводились следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки. В поисках было задействовано более 30 человек.