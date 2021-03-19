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Девочка, пропавшая в Тверской области, найдена мёртвой 

Аргументы Недели и ещё 4 1 час назад
Пропавшая под Тверью девочка найдена мертвой
Фото: РИА Новости
Девочка, пропавшая в городе Андреаполе Тверской области 13 марта, найдена мёртвой. Тело 10-летней девочки, которая ушла кататься с горки и пропала, 18 марта было обнаружено в реке.
По факту пропажи ребёнка в Тверской области было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, девочка в прошлую субботу в 16:30 ушла кататься с горки на ледянке, и домой не вернулась. Родители обратились в полицию.
В ходе поисковых мероприятий было установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу шла дорожка следов, ведущая на лёд реки Западная Двина. Указанные следы обрываются у кромки льда, около промоины.
Проводились следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения девочки. В поисках было задействовано более 30 человек.
В четверг, 18 марта, при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено в реке Западная Двина. Следственными органами СКР устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия , СКР , МВД , Андреаполь , Тверская Область
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