Правоохранители усилят надзор за "скопинским маньяком"

Как уточняется, встреча была организована после опубликованных в СМИ высказываний Жаровой об опасениях в связи с возможным преследованием Моховым. Руководитель следственного управления оставил потерпевшей контакты управления для экстренной связи и взял ситуацию на личный контроль.

Как сообщалось, Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.