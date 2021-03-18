Правоохранители усилят надзор за "скопинским маньяком"

В 2005 году Мохов 1950 года рождения приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима
за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.