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В Удмуртии привили от коронавируса более 41 тыс. человек

ИА Regnum
4 часа назад
В Удмуртии с момента начала вакцинации до 18 марта прививку от коронавируса сделали 41 152 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Второй компонент препарата получил 23 801 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
За минувшие сутки были впервые вакцинированы 636 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 136 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в республике провели 927 269 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2974 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1980 исследований.
Происшествия,Удмуртская Республика,
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