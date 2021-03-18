За минувшие сутки были впервые вакцинированы 636 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 136 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта в республике провели 927 269 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2974 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1980 исследований.