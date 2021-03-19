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Мужчина отдал незнакомцу 110 тысяч рублей под гипнозом в Москве

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
В Москве неизвестный украл у мужчины 110 тысяч рублей, применив гипноз. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в пятницу, 19 марта.
110 тысяч рублей отдал загипнотизированный мужчина незнакомцу
Фото: ALEXANDR KAZAKOVALEXANDR KAZAKOV
Инцидент произошел 16 марта в районе Хамовники. К 34-летнему жителю столицы на улице подошел молодой человек и сообщил, что нуждается в деньгах. Москвич сходил домой и вынес незнакомцу сначала 30 тысяч рублей, затем 80 тысяч рублей. Мужчина не смог объяснить, почему он отдал деньги незнакомому человеку.
Житель столицы общался с мужчиной почти полтора часа. По словам москвича, он чувствовал на себе силу гипноза. По факту произошедшего проводится проверка.
Происшествия,МВД,Пенза,Саратов,
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