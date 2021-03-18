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В Подмосковье мужчина зарезал свою сестру на глазах у прохожих

Артём Кульша
55 минут назад
Житель Котельников убил свою сестру на улице. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Котельники — город в Московской области. Некоторое время назад там на одной из улиц мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Она скончалась в результате полученных ран.
Согласно предварительной версии следствия, погибшая — 40-летняя Лейла Абасова, а убийца — ее брат Мунир. Он сделал это, потому что счел, сестра слишком часто меняет мужчин.
Происшествия,Видео,Московская Область,Котельники,
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