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Суд оставил Ивана Сафронова под стражей до 7 мая 

ТК «Звезда» 1 час назад
Сафронова оставили под стражей до 7 мая
Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы, РИА Новости
Мосгорсуд признал законным постановление Лефортовского районного суда о продлении ареста бывшего советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, до этого работавшим журналистом в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», еще на два месяца, до 7 мая включительно.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Сафронова Ивана Ивановича», — сообщили в пресс-службе суда.

Как пишут «Ведомости», на заседании присутствовали только близкие родственники бывшего сотрудника «Роскосмоса». Напомним, работавший ранее в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости» журналист обвиняется в сотрудничестве с чешском разведкой и передаче ей информации чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке.
Противоправное деяние датируется 2017 годом, когда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 году, однако экс-работник СМИ эти обвинения отвергает.
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Происшествия , Иван Сафронов , Роскосмос , Мосгорсуд , Ведомости
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