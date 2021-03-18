Мужчину с маленьким сыном избили за замечание

Мужчину с маленьким ребенком избили в Ставрополе . Видео происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT. Источник сообщает, что на 41-летнего местного жителя с сыном напали у продуктового магазина.

Как уточняется, мужчина с мальчиком шел по тротуару, когда его обрызгал проезжающий мимо автомобиль, вызвав у того недовольство. Водителю машины не понравилось замечание прохожего, он вышел из нее и позвал своих друзей, чтобы «проучить» его. На кадрах видно, как пострадавшему наносят удары, после которых он и ребенок падают на землю.