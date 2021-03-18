Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Опубликовано видео избиения мужчины с ребенком в Ставрополе 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Мужчину с маленьким ребенком избили в Ставрополе. Видео происшествия публикует Telegram-канал Life SHOT. Источник сообщает, что на 41-летнего местного жителя с сыном напали у продуктового магазина.
Как уточняется, мужчина с мальчиком шел по тротуару, когда его обрызгал проезжающий мимо автомобиль, вызвав у того недовольство. Водителю машины не понравилось замечание прохожего, он вышел из нее и позвал своих друзей, чтобы «проучить» его. На кадрах видно, как пострадавшему наносят удары, после которых он и ребенок падают на землю.
По сведениям Telegram-канала, сейчас ведутся поиски обидчиков: разыскиваются 21-летний Магомед Кадиев и 19-летний Карин Амирханов.
Происшествия , Видео , Криминал , Магомед Кадиев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
00:16
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
Шоу-бизнес
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
00:50
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
Происшествия
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
00:26
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
Происшествия Криминал
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
00:52
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
Происшествия
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
00:59
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
Происшествия В мире
Камера помогла спасти девочку от педофила
00:43
Камера помогла спасти девочку от педофила
Происшествия В мире
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
00:27
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение