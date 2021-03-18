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В Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки

RT на русском
1 час назад
Стена жилого дома 1909 года постройки обрушилась в Самаре, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
В двухэтажном многоквартирном доме зарегистрированы 22 человека, сообщает региональное МЧС.
В настоящее время решается вопрос об их дальнейшем размещении.
В ликвидации обрушения задействованы более 40 человек.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Происшествия,МЧС,Самара,
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