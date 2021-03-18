11-летний мальчик выжил после падения с 25-го этажа

Чувашии ребенок выжил после падения с 25-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости.

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В управлении Следственного комитета по региону рассказали агентству, что утром в Новочебоксарске 11-летний мальчик поднялся на общий балкон на 25-м этаже дома на улице Винокурова и упал оттуда на автомобиль «Газель», который был припаркован возле дома.

Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Очевидцы рассказали «Про Город Чебоксары», что инцидент произошел около 8:50 на улице Винокурова, 99, перед падением мальчик сбежал из школы, а хлопок от его падения напоминал взрыв газового баллона.

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