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11-летний мальчик выжил после падения с 25-го этажа

Артём Кульша
1 час назад
В Чувашии ребенок выжил после падения с 25-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости.
11-летний мальчик выжил после падения с 25-го этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В управлении Следственного комитета по региону рассказали агентству, что утром в Новочебоксарске 11-летний мальчик поднялся на общий балкон на 25-м этаже дома на улице Винокурова и упал оттуда на автомобиль «Газель», который был припаркован возле дома.
Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Очевидцы рассказали «Про Город Чебоксары», что инцидент произошел около 8:50 на улице Винокурова, 99, перед падением мальчик сбежал из школы, а хлопок от его падения напоминал взрыв газового баллона.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», пятилетняя девочка погибла в результате падения из окна высотного здания на Туристской улице в Санкт-Петербурге. По данным средств массовой информации, родители оставили ее с бабушкой, а та пошла в больницу и оставила внучку одну по меньшей мере на час.
В начале марта мужчина выпал из окна квартиры на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме на Беломорской улице в Москве. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован.
Происшествия,СКР,Чувашская Республика,Новочебоксарск,
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