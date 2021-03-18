11-летний мальчик выжил после падения с 25-го этажа

В Чувашии
ребенок выжил после падения с 25-го этажа. Об этом сообщает
РИА Новости.
В управлении Следственного комитета
по региону рассказали агентству, что утром в Новочебоксарске
11-летний мальчик поднялся на общий балкон на 25-м этаже дома на улице Винокурова и упал оттуда на автомобиль «Газель», который был припаркован возле дома.
Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Очевидцы рассказали «Про Город Чебоксары», что инцидент произошел около 8:50 на улице Винокурова, 99, перед падением мальчик сбежал из школы, а хлопок от его падения напоминал взрыв газового баллона.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», пятилетняя девочка погибла в результате падения из окна высотного здания на Туристской улице в Санкт-Петербурге. По данным средств массовой информации, родители оставили ее с бабушкой, а та пошла в больницу и оставила внучку одну по меньшей мере на час.
В начале марта мужчина выпал из окна квартиры на 18-м этаже в многоэтажном жилом доме на Беломорской улице в Москве. В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован.