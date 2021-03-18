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Москва

Женщина упала на пути на станции «Савеловская» БКЛ метро 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Москве на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) на пути упал человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в четверг, 18 марта.
Уточняется, что пассажир был оперативно поднят на платформу, движение поездов на этом участке не прерывалось.

— Движение поездов на Большой кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства внутренних дел России по столице уточнили, что на рельсы упала 68-летняя женщина «по собственной неосторожности». Подняться на платформу пострадавшей помогли очевидцы.
Опубликовано видео старушки на путях в московском метро

— Сотрудниками полиции незамедлительно был вызван наряд скорой медицинской помощи, — отметили в пресс-службе.

После осмотра медиками женщину отпустили, добавили в ведомстве.
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Происшествия , Видео , МВД
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