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В Смоленске рядовой получил два года колонии за пропаганду терроризма 

РИА Новости 35 минут назад
Рядовой получил 2 года колонии за пропаганду терроризма
Фото: РИА Новости
Суд в Смоленске приговорил к двум годам колонии-поселения рядового воинской части, который пропагандировал среди сослуживцев идеологию терроризма, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.
В отношении рядового войсковой части 23872 Руслана Гаджибалаева было возбуждено дело по статье ч. 1 ст. 205 УК РФ (публичная пропаганда терроризма).
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"Приговором Второго западного окружного военного суда Гаджибалаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в релизе.

Следствием установлено, что Гаджибалаев "неоднократно распространял среди своих сослуживцев информацию, направленную на формирование у них убежденности в привлекательности идеологии терроризма и допустимости осуществления террористической деятельности, в том числе о ведении так называемой священной войны".
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Происшествия , СКР , Смоленск , Смоленская Область
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