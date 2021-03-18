Рядовой получил 2 года колонии за пропаганду терроризма

В отношении рядового войсковой части 23872 Руслана Гаджибалаева было возбуждено дело по статье ч. 1 ст. 205 УК РФ (публичная пропаганда терроризма).

"Приговором Второго западного окружного военного суда Гаджибалаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в релизе.

Следствием установлено, что Гаджибалаев "неоднократно распространял среди своих сослуживцев информацию, направленную на формирование у них убежденности в привлекательности идеологии терроризма и допустимости осуществления террористической деятельности, в том числе о ведении так называемой священной войны".