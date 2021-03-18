Оставленная родителями 5-летняя девочка выпала из окна и погибла 

Пятилетняя девочка погибла в результате падения из окна высотного здания в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Туристской улице. На ребенке была надета верхняя одежда. По данным «Mash на Мойке», родители оставили девочку с бабушкой, а та пошла в больницу и оставила внучку одну по меньшей мере на час.

В феврале, как сообщал «Рамблер», 60-летняя жительница города Орска Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двухлетней внучке множественные колото-резаные раны в области шеи. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В понедельник 31-летняя жительница Железногорского района Курской области в ходе ссоры с восьмилетним сыном облила того горюче-смазочным материалом и подожгла. Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени. Следователи возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.