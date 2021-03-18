Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Оставленная родителями 5-летняя девочка выпала из окна и погибла 

Артём Кульша 1 час назад
Оставленная родителями 5-летняя девочка выпала из окна и погибла
Фото: РИА Новости
Пятилетняя девочка погибла в результате падения из окна высотного здания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел на Туристской улице. На ребенке была надета верхняя одежда. По данным «Mash на Мойке», родители оставили девочку с бабушкой, а та пошла в больницу и оставила внучку одну по меньшей мере на час.
В феврале, как сообщал «Рамблер», 60-летняя жительница города Орска Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двухлетней внучке множественные колото-резаные раны в области шеи. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
В понедельник 31-летняя жительница Железногорского района Курской области в ходе ссоры с восьмилетним сыном облила того горюче-смазочным материалом и подожгла. Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени. Следователи возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.
Видео дня. Тодоренко спровоцировала слухи о проблемах в браке с Топаловым
Комментарии 3
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
00:52
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
Происшествия
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
00:59
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
Происшествия В мире
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Педофил заманил ребенка в укромное место и был пойман
00:43
Педофил заманил ребенка в укромное место и был пойман
Происшествия В мире
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
00:27
Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео
Происшествия
Появилось видео проб Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей для «Грязных танцев»
00:58
Появилось видео проб Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей для «Грязных танцев»
Шоу-бизнес
Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео
00:42
Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео
В мире Общество
Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину и попали на видео
01:30
Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение