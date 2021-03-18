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Москва

Пенсионер заявил об ограблении квартиры на 48 млн рублей 

Павел Тиунов 1 час назад
Пенсионер заявил об ограблении квартиры на 48 млн рублей
Фото: РИА НОВОСТИ
В Москве 67-летний пенсионер заявил, что из его квартиры пропали ценные вещи на сумму 48 млн 600 тыс. рублей, сообщает ТАСС. Подтверждающих документов на имущество у мужчины не нашлось.
Пенсионер обратился к правоохранителям 16 марта. Он заявил, что в период с августа 2019 года по середину марта 2021 года из его квартиры в доме 17/9 на Пречистенке были похищены ценные вещи: ваза, женские сумки брендов Hermes Kelly и Louis Vuitton, икона, женские часы Audemars Piguet, картина Ивана Богданова "Подмастерье".
Подтверждений, что вещи у него действительно были, мужчина не предоставил. Правоохранители, изучившие место возможного преступления, следов взлома на входной двери не обнаружили.
Известно, что квартира находится в залоге у банка по ипотеке. У пенсионера есть задолженность по кредиту. Примечательно, что 15 марта он вызвал полицию в квартиру на Пречистенке, уверяя, что в жильё пытаются проникнуть неизвестные люди. По его словам, он специально залили замки клеем, чтобы предотвратить вторжение.

«По имеющейся информации, неустановленные лица были представителями банка», — заявил журналистам источник в правоохранительных органах.

Полицейские проводят проверку.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве полковник Сергей Сторчак заявил, что бывшая жена похитила у него орден Мужества. Он пояснил, что уезжал на новогодние праздники, а когда вернулся, обнаружил, что у него пропали 1,5 миллиона рублей наличными деньгами, коллекция монет, православная икона стоимостью 100 тысяч рублей, приставка к телевизору, обогреватель и орден Мужества, который он получил в 2009 году из рук Дмитрия Медведева за участие в секретных операциях. Полковник счел, что его обокрала экс-супруга Елена, у которой оставались ключи от квартиры.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Сторчак , Дмитрий Медведев , Иван Богданов , Louis Vuitton , МВД , ИТАР-ТАСС
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