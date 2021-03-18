Пенсионер заявил об ограблении квартиры на 48 млн рублей 

Москве 67-летний пенсионер заявил, что из его квартиры пропали ценные вещи на сумму 48 млн 600 тыс. рублей, сообщает ТАСС. Подтверждающих документов на имущество у мужчины не нашлось.

Пенсионер обратился к правоохранителям 16 марта. Он заявил, что в период с августа 2019 года по середину марта 2021 года из его квартиры в доме 17/9 на Пречистенке были похищены ценные вещи: ваза, женские сумки брендов Hermes Kelly и Louis Vuitton , икона, женские часы Audemars Piguet, картина Ивана Богданова "Подмастерье".

Подтверждений, что вещи у него действительно были, мужчина не предоставил. Правоохранители, изучившие место возможного преступления, следов взлома на входной двери не обнаружили.

Известно, что квартира находится в залоге у банка по ипотеке. У пенсионера есть задолженность по кредиту. Примечательно, что 15 марта он вызвал полицию в квартиру на Пречистенке, уверяя, что в жильё пытаются проникнуть неизвестные люди. По его словам, он специально залили замки клеем, чтобы предотвратить вторжение.

«По имеющейся информации, неустановленные лица были представителями банка», — заявил журналистам источник в правоохранительных органах.

Полицейские проводят проверку.