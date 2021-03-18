Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции

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Москва

Разбившего на глазах у инспекторов машину должника сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Житель Владимирской области на глазах у инспекторов и судебных приставов расколотил свой автомобиль. В Вязниках мужчина, узнав, что на его машину наложен арест за долги, принялся прыгать на ней и бить стекла. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
Как уточняется в СМИ, должник приобрел подержанную легковушку, но не успел ее зарегистрировать. Тем не менее это не помешало приставам и полицейским во время совместного рейда сообщить водителю, что на машина находится под арестом. Сначала мужчина долго пререкался с правоохранителями, а потом стал бить транспортное средство.
Происшествия , Видео
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