Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции

Житель Владимирской области на глазах у инспекторов и судебных приставов расколотил свой автомобиль. В Вязниках мужчина, узнав, что на его машину наложен арест за долги, принялся прыгать на ней и бить стекла. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

Как уточняется в СМИ, должник приобрел подержанную легковушку, но не успел ее зарегистрировать. Тем не менее это не помешало приставам и полицейским во время совместного рейда сообщить водителю, что на машина находится под арестом. Сначала мужчина долго пререкался с правоохранителями, а потом стал бить транспортное средство.