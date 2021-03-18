Россиянин избил полицейского ломом

По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2020 года. Участковый проверял сообщение о преступлении и приехал в дом к местному жителю.

«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила полицейского, который остановил маршрутку для проверки масочного режима. А в Подмосковье сотрудник полиции получил удар в голову от гражданина Узбекистана, когда составлял на него административный протокол.