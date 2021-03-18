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Россиянин избил полицейского ломом

Алиса Селезнёва
1 час назад
Суд приговорил 27-летнего жителя Еравнинского района Бурятии к шести годам лишения свободы за нападение на полицейского. Об этом сообщила прокуратура региона.
Россиянин избил полицейского ломом
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2020 года. Участковый проверял сообщение о преступлении и приехал в дом к местному жителю.
«Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью воспрепятствования служебной деятельности сотрудника полиции, нанес ему удар металлическим ломом по голове», - пояснила прокуратура.
Суд признал ранее судимого жителя Бурятии виновным и «с учетом наличия опасного рецидива» назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее в Санкт-Петербурге пенсионерка обругала и избила полицейского, который остановил маршрутку для проверки масочного режима. А в Подмосковье сотрудник полиции получил удар в голову от гражданина Узбекистана, когда составлял на него административный протокол.
Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Республика Бурятия,
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