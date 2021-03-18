Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном

Самаре местная жительница прыгнула в колодец за упавшим сыном. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал HUE.

Играющий в сугробе 4-летний мальчик свалился в открытый канализационный люк, который был припорошен снегом. Мать ребенка тут же бросилась ему на помощь и прыгнула в колодец.