Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном

В Самаре местная жительница прыгнула в колодец за упавшим сыном. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал HUE.
Играющий в сугробе 4-летний мальчик свалился в открытый канализационный люк, который был припорошен снегом. Мать ребенка тут же бросилась ему на помощь и прыгнула в колодец.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице, у девушки диагностированы двойные переломы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 235 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).