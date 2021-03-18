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В Туве четыре человека погибли при пожаре в частном доме

ТАСС
2 часа назад
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в пожаре в дачном сообществе в Кызыле в Туве. Об этом в четверг говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета.
В Туве четыре человека погибли при пожаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении при тушении пожара в частном доме по ул. Зеленой СНТ-10 города Кызыла тел четырех человек, в том числе двух малолетних детей", - говорится в сообщении.
Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По версии следствия, пожар произошел в ночь на четверг в доме, где проживала 29-летняя женщина и двое ее детей. Личность четвертого погибшего устанавливается. Также установлено, что женщина злоупотребляла алкоголем и состояла на учете. Детей неоднократно помещали в социальный центр. В феврале этого года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних вновь передали детей матери. В связи с бездействием лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
Происшествия,СКР,Республика Тыва,Кызыл,
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