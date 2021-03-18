В Туве четыре человека погибли при пожаре

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По версии следствия, пожар произошел в ночь на четверг в доме, где проживала 29-летняя женщина и двое ее детей. Личность четвертого погибшего устанавливается. Также установлено, что женщина злоупотребляла алкоголем и состояла на учете. Детей неоднократно помещали в социальный центр. В феврале этого года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних вновь передали детей матери. В связи с бездействием лиц органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).