«Мы все умрем»: пассажирка устроила дебош в самолете

Пассажирка устроила на борту самолета пьяный дебош — она вцепилась в волосы стюардессы, крича «надеюсь, мы все умрем». Об этом пишет Daily News.

Инцидент произошел 5 января на борту рейса Хитроу — Барбадос , когда 41-летняя жительница Великобритании Рэйчел Стрит (Rachel Street) возвращалась домой в салоне первого класса.

Как позже призналась сама Стрит, во время полета она находилась в нетрезвом виде. Женщина вела себя агрессивно, начала делать «странные замечания» другому пассажиру, требовать у бортпроводников алкоголь и угрожать им физической расправой.

Чтобы успокоить Стрит, члены экипажа перевели пассажирку в салон экономического класса и уложили ее спать. Однако, женщина вскочила со своего места и напала на стюардессу, схватив ее за волосы.

«Я надеюсь, что этот самолет разобьется, и мы все умрем», — кричала Стрит.

После приземления самолета в аэропорту Хитроу, дебоширка была задержана сотрудниками полиции. Авиакомпания подала на женщину в суд — заседание прошло в среду, 17 марта.

Стрит признала свою вину и ответственность за деструктивное поведение. В настоящее время женщина освобождена под залог, окончательный приговор по делу будет вынесен 26 апреля.