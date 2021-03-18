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Пьяная пассажирка вцепилась в волосы стюардессы с криком «надеюсь, мы все умрем» 

Lenta.ru 53 минуты назад
«Мы все умрем»: пассажирка устроила дебош в самолете
Фото: РИА Новости
Пассажирка устроила на борту самолета пьяный дебош — она вцепилась в волосы стюардессы, крича «надеюсь, мы все умрем». Об этом пишет Daily News.
Инцидент произошел 5 января на борту рейса Хитроу — Барбадос, когда 41-летняя жительница Великобритании Рэйчел Стрит (Rachel Street) возвращалась домой в салоне первого класса.
Как позже призналась сама Стрит, во время полета она находилась в нетрезвом виде. Женщина вела себя агрессивно, начала делать «странные замечания» другому пассажиру, требовать у бортпроводников алкоголь и угрожать им физической расправой.
Чтобы успокоить Стрит, члены экипажа перевели пассажирку в салон экономического класса и уложили ее спать. Однако, женщина вскочила со своего места и напала на стюардессу, схватив ее за волосы.

«Я надеюсь, что этот самолет разобьется, и мы все умрем», — кричала Стрит.

После приземления самолета в аэропорту Хитроу, дебоширка была задержана сотрудниками полиции. Авиакомпания подала на женщину в суд — заседание прошло в среду, 17 марта.
Стрит признала свою вину и ответственность за деструктивное поведение. В настоящее время женщина освобождена под залог, окончательный приговор по делу будет вынесен 26 апреля.
Ранее в декабре 2020 года сообщалось о пьяном россиянине, который искалечил бортпроводника в московском аэропорту. Сотрудник авиакомпании отказался пускать на рейс мужчину в нетрезвом состоянии, в ответ турист избил члена экипажа. Дебошир был задержан полицией.
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Происшествия , Великобритания
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