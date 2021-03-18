Педофил заманил ребенка в укромное место и был пойман

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Москва

Приставшего к девочке педофила заметили на видео в Каире 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Египте педофил попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчина завел маленькую девочку на угол лестничной клетки дома в Каире и привлек внимание работницы лаборатории Евгени Осама (Eugenie Osama). Взглянув на монитор, транслирующий все происходящее на улице, и заметив неладное, она выбежала из лаборатории и спасла ребенка от домогательств.
Мужчина стал отрицать все обвинения, а затем и вовсе скрылся с места происшествия. Однако впоследствии личность злоумышленника удалось установить: лицо мужчины зафиксировала камера и его опознали пользователи соцсетей. 10 марта он был приговорен к семи годам лишения свободы.
Происшествия , Видео , В мире , Криминал
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