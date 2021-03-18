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Россиянин убил сына и спрятал его расчлененное тело в лесу 

Павел Тиунов 13 минут назад
Россиянин убил сына и спрятал его расчлененное тело в лесу
Фото: РИА Новости
Жителя Свердловской области обвинили в убийстве собственного сына. По версии следствия, он зарубил его, спрятал тело, а после активно помогал правоохранителям в поисках якобы пропавшего родственника, сообщает сайт регионального управления Следственного комитета.
Трагедия произошла 10 марта в лесном массиве недалеко от трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. Житель города Верхняя Пышма (1959 г.р.) напал на своего сына (1985 г.р.), нанёс ему несколько ударов по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался. Затем предполагаемый убийца топором расчленил тело родственника и спрятал его. Спустя три дня останки обнаружил местный егерь. Об исчезновении сына мужчина заявил в полицию по требованию сестры убитого.

«Уже после организации разыскных мероприятий обвиняемый активно участвовал в поисках сына вместе с поисковыми группами», — говорится в сообщении.

Следователи уверяют, что на сегодняшний день обладают неопровержимыми доказательствами вины отца погибшего. Правоохранители выясняют мотивы преступления. На время расследования обвиняемого отправили в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Всеволожского района Ленинградской области признался, что расчленил тело своей матери и закопал в лесополосе. О пропаже 64-летней женщины стало известно еще в августа 2020 года, после того, как в полицию обратилась ее сестра. Расследуя уголовное дело, полицейские задержали сына пожилой женщины. Его отправили в изолятор, где он дал признательные показания. По словам мужчины, 5 сентября прошлого года он нашел тело матери в ванной, после чего отнес его на кухню и при помощи ножовки по металлу распилил на части. Затем расфасовал по мусорным пакетам и закопал в лесополосе. При этом подозреваемый уверяет, что его мать умерла из-за употребления спиртных напитков, и он ее не убивал.
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Происшествия , СКР , ФСИН
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