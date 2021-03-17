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Россиянка ответит за продажу несуществующих енотов 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиянка ответит за продажу несуществующих енотов
Фото: Рамблер
Жительницу Алтайского края задержали за попытку продать несуществующих енотов. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, жертвой 22-летней аферистки стала жительница Курской области.
Она увидела в интернете объявление о продаже енотов по цене 7 тысяч рублей за животное. Девушка договорилась о доставке енотов в двух переносках на поезде и перевела заводчице на карту 22 тысячи рублей с учетом транспортных расходов. Когда указанный поезд прибыл в Курск, енотов в нем не оказалось.
Девушка обратилась в полицию. В отношении лже-продавщицы енотов было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Дело уже передано в суд.
Как писал «Рамблер», ранее учительница из Волгограда обманула местных жителей на 18 млн рублей, «помогая» им брать «невозвратные» кредиты от государства.
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