Россиянка ответит за продажу несуществующих енотов 

Жительницу Алтайского края задержали за попытку продать несуществующих енотов. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, жертвой 22-летней аферистки стала жительница Курской области.

Она увидела в интернете объявление о продаже енотов по цене 7 тысяч рублей за животное. Девушка договорилась о доставке енотов в двух переносках на поезде и перевела заводчице на карту 22 тысячи рублей с учетом транспортных расходов. Когда указанный поезд прибыл в Курск, енотов в нем не оказалось.

Девушка обратилась в полицию. В отношении лже-продавщицы енотов было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Дело уже передано в суд.

Как писал «Рамблер», ранее учительница из Волгограда обманула местных жителей на 18 млн рублей, «помогая» им брать «невозвратные» кредиты от государства.