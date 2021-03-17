Учительница заработала на аферах 18 млн рублей

Учительница русского языка и литературы из Волгограда
заработала на аферах 18 млн рублей, пишет
«Комсомольская правда».
Педагог «помогала» людям брать кредиты и забирала себе 80% от суммы, обещая самостоятельно платить ежемесячные взносы.
В полицию обратились 20 пострадавших от действий учительницы. Женщину арестовали, против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Одна из потерпевших рассказала, как попалась на удочку аферистки. По ее словам, около года назад они с мужем узнали о государственной программе, по которой якобы можно взять кредит и не возвращать деньги.
«Конечно, мы с мужем не поверили и сначала отказались. Но потом наши друзья один за другим стали брать кредиты, а помогала им Татьяна Борисовна», - рассказала она.
По ее словам, учительница приглашала потенциальных жертв к себе домой, располагала их к себе, рассказывала о госпрограмме так, что люди сами бежали в банки брать кредиты. Мошенница получала 80% от суммы под расписку и обещала ежемесячно перечислять платежи и гасить долг. В первые месяцы она действительно вносила платежи, а затем людям начинали звонить коллекторы.
При этом аферистка продолжала уверять, что никого не обманывала и вскоре решит все вопросы.
Ущерб от действий учительницы оценивается в 18 млн рублей.
Как писал «Рамблер», ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам условно «мошенницу с Рублевки» Анну Шейко. Женщина заказывала доставку на дом дорогих вещей и якобы расплачивалась банковским переводом. На самом деле, ее карта была заблокирована, и никаких переводов она не совершала.