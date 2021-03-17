Подросток покончил с собой после ссоры с матерью

В подмосковной Балашихе подросток повесился после ссоры с матерью.

Телеграм-канал Mash опубликовал переписку 13-летнего Федора с другом. В ней он рассказывает, что накануне случайно потратил 6 тысяч рублей с маминой карты на онлайн-игру. На следующее утро, когда мать обнаружила исчезновение денег, она ворвалась к сыну в комнату, облила его холодной водой, стала швырять его тетради и учебники и заявила, что он «никому не нужный изгой».

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В переписке Федор также сообщает, что «пошел за веревкой и мылом», и что у него дома есть турник.

Товарищ Федора воспринял сообщение как шутку, но через два часа заволновался и стал звонить другу, однако тот уже не брал трубку.

Вечером мать Федора обнаружила его мертвым, подросток повесился на поводке.

Как сообщал «Рамблер», ранее 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем. А 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную.