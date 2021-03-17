Депутата Сергея Митрохина задержали в Москве

По словам политика, его доставили в отделение полиции по Тверскому району, однако вскоре отпустили. В отношении депутата составили проток об административном правонарушении за участие в несогласованной акции в январе 2021 года. Суд состоится в четверг, 18 марта.

Депутат рассказал, что перед задержанием давал интервью рядом со здание Совфеда.

«В 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий… Я лично в пикете не участвовал, о чем я и сообщил сотрудникам ОВД "Тверское"», — объяснил он.

Митрохин отметил, что в настоящий момент ждет своего адвоката.