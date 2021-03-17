ТК 112 опубликовал сообщение о взрыве на базе ВМФ Фокино

Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва на базе ВМФ Тихоокеанского флота России
Фокино в Приморском крае
. Об этом сообщает
телеграм-канал 112.
По информации 112, инцидент произошел еще 10 марта во время выгрузки минно-торпедного оружия.
Взрыв прогремел, когда плавучий кран выгружал оружие из большого противолодочного корабля. После взрыва начался пожар с последующим обрушением стрелы крана на борт корабля.
Корабль получил пробоину, существовала угроза опрокидывания и последующего затопления.
В результате инцидента пострадали семь человек. Все они отравились продуктами горения. Сейчас они находятся в больнице.