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Лифт "зажевал" руку двухлетнего малыша в Москве

Вероника Полынина
11 минут назад
Двухлетний ребенок едва не лишился руки в лифте одного из жилых домов на Варшавском шоссе в Москве.
Лифт "зажевал" руку двухлетнего малыша в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РЕН ТВ, лифт «зажевал» руку малыша. К счастью, ребенка и его конечность удалось спасти. Малыш был доставлен в больницу. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Рамблер», днем ранее овчарка напала на двухлетнего ребенка в подъезде дома в Москве. Хозяйка заходила в подъезд с собакой. Питомец был на поводке, но без намордника.
В это же время двухлетняя девочка с родителями выходили из подъезда. Когда они столкнулись в дверях, собака неожиданно напала на ребенка и укусила за голову. У девочки рваные раны на затылке. Ее родители потребовали усыпить агрессивное животное.
Хозяйка овчарки утверждает, что питомец впервые проявил агрессию к человеку.
Происшествия,Москва,
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