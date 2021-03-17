Лифт "зажевал" руку двухлетнего малыша в Москве

Двухлетний ребенок едва не лишился руки в лифте одного из жилых домов на Варшавском шоссе в Москве
.
Как сообщает
РЕН ТВ, лифт «зажевал» руку малыша. К счастью, ребенка и его конечность удалось спасти. Малыш был доставлен в больницу. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Рамблер», днем ранее овчарка напала на двухлетнего ребенка в подъезде дома в Москве. Хозяйка заходила в подъезд с собакой. Питомец был на поводке, но без намордника.
В это же время двухлетняя девочка с родителями выходили из подъезда. Когда они столкнулись в дверях, собака неожиданно напала на ребенка и укусила за голову. У девочки рваные раны на затылке. Ее родители потребовали усыпить агрессивное животное.
Хозяйка овчарки утверждает, что питомец впервые проявил агрессию к человеку.