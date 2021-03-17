Лифт "зажевал" руку двухлетнего малыша в Москве

Как сообщал «Рамблер», днем ранее овчарка напала на двухлетнего ребенка в подъезде дома в Москве. Хозяйка заходила в подъезд с собакой. Питомец был на поводке, но без намордника.

В это же время двухлетняя девочка с родителями выходили из подъезда. Когда они столкнулись в дверях, собака неожиданно напала на ребенка и укусила за голову. У девочки рваные раны на затылке. Ее родители потребовали усыпить агрессивное животное.