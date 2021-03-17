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Задержан пьяный мужчина, который сообщил о ложной угрозе в метро Москвы

Вечерняя Москваиещё 3
2 часа назад
Полиция задержала пьяного мужчину, который сообщил о ложной угрозе в московском метро. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД на Московском метрополитене в среду, 17 марта.
В Москве задержан заявивший о «минировании» метро
Фото:  Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва
Инцидент произошел в среду, 17 марта, на станции метро «Косино». Неизвестный мужчина позвонил со станции и сообщил о якобы существующей угрозе. Полиция проверила поступившую информацию, но угрозы не обнаружила.
Позже сотрудники правоохранительных органов задержали в метро 38-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, почему решил сообщить о ложной угрозе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемого доставили в отдел полиции.
Происшествия,МВД,Москва,
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