В Москве задержан заявивший о «минировании» метро

Инцидент произошел в среду, 17 марта, на станции метро «Косино». Неизвестный мужчина позвонил со станции и сообщил о якобы существующей угрозе. Полиция проверила поступившую информацию, но угрозы не обнаружила.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали в метро 38-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, почему решил сообщить о ложной угрозе.