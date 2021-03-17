Обманувший ПФР вор в законе задержан в Черногории

Криминальный авторитет Тенгиз «Гочо» Думоев задержан в Черногории. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
По информации издания, Гочо был задержан вчера в аэропорту Подгорицы после прилета из Стамбула.
65-летний Думоев, как сообщал «Рамблер», был судим четыре раза в годы существования Советского Союза. В 2020 году в его отношении были возбуждены уголовные дела по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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По версии следствия, благодаря коррупционным связям вор в законе получил фиктивную справку об инвалидности, на основании которой ему выплачивалась пенсия. Ущерб, нанесенный Пенсионному фонду России, оценивается более чем в миллион рублей.
В первой половине марта Государственный департамент США в пять раз увеличил размер вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или осуждению киргизского криминального авторитета Камчибека Кольбаева.
В 2011-м администрация США объявила его торговцем наркотиками в соответствии с Законом о присвоении статуса иностранного наркобарона. В 2014-м Госдеп назначил награду в размере миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Кольбаева, и/или информацию, благодаря которой будут нарушены финансовые механизмы его преступной деятельности. В марте 2021-го ведомство увеличило вознаграждение до пяти миллионов.