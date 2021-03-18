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Осужденный за взятки экс-глава Удмуртии освобожден от тюремного наказания из-за болезни 

ТАСС 47 минут назад
Суд освободил экс-главу Удмуртии от отбывания наказания
Фото: РИА Новости
Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного за коррупцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе объединенного судейского сообщества республики.
"Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", — сообщил собеседник агентства.
У осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева ухудшилось здоровье
Ранее Соловьева приговорили за взятки к 10 годам колонии и штрафу в размере 275 млн рублей. Позднее он был госпитализирован, 11 марта он ходатайствовал об освобождении в связи с болезнью.
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Происшествия , Александр Соловьев , Казань , Республика Татарстан , Удмуртская Республика
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