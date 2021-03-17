Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россиянин зарезал адвоката на улице на глазах у прохожих 

Артём Кульша 1 час назад
Житель Уфы зарезал адвоката на глазах у прохожих. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Некоторое время назад в центре города Станислав Яшин нанес Александру Елисееву два ножевых ранения в автомобиле, после чего вытащил его оттуда и нанес еще восемь. Адвокат скончался в результате полученных травм. Нападавший, согласно предварительной информации, совершил попытку самоубийства.

«Эта версия проверяется», — сообщает «112».

В феврале, как сообщал «Рамблер», в ресторане в городе Заречном Свердловской области между 29-летним оперативным дежурным отдела внутренних дел «Заречный» и другим мужчиной произошел конфликт, возможно, из-за женщины.
Находясь в состоянии опьянения, правоохранитель спровоцировал драку. Охрана заведения пресекла ее и вывела полицейского. Некоторое время спустя он вернулся и сделал попытку ударить охранника ножом, но ударил 31-летнего клиента ресторана в область поясницы сбоку, после чего скрылся.
Тогда же 60-летняя жительница города Орска Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двухлетней внучке множественные колото-резаные раны в области шеи.
Комментарии 5
Происшествия , Видео , Александр Елисеев , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
00:56
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
Происшествия Новости Москвы
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
00:20
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
Происшествия Пожары
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
00:20
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
Происшествия
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
00:51
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
Происшествия Криминал
Мощный взрыв прогремел в США
00:54
Мощный взрыв прогремел в США
Происшествия США
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
01:07
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
Происшествия В мире
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
00:55
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
Происшествия
Лавина снега сошла с крыши дома вместе с рабочими
00:22
Лавина снега сошла с крыши дома вместе с рабочими
Происшествия
Юриста зарезали в центре города на глазах у людей
00:07
Юриста зарезали в центре города на глазах у людей
Происшествия Криминал
Россиянин избил в лифте чужого ребенка
00:43
Россиянин избил в лифте чужого ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение