Житель Уфы зарезал адвоката на глазах у прохожих. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Некоторое время назад в центре города Станислав Яшин нанес Александру Елисееву два ножевых ранения в автомобиле, после чего вытащил его оттуда и нанес еще восемь. Адвокат скончался в результате полученных травм. Нападавший, согласно предварительной информации, совершил попытку самоубийства.

«Эта версия проверяется», — сообщает «112».

В феврале, как сообщал «Рамблер», в ресторане в городе Заречном Свердловской области между 29-летним оперативным дежурным отдела внутренних дел «Заречный» и другим мужчиной произошел конфликт, возможно, из-за женщины.

Находясь в состоянии опьянения, правоохранитель спровоцировал драку. Охрана заведения пресекла ее и вывела полицейского. Некоторое время спустя он вернулся и сделал попытку ударить охранника ножом, но ударил 31-летнего клиента ресторана в область поясницы сбоку, после чего скрылся.

Тогда же 60-летняя жительница города Орска Оренбургской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двухлетней внучке множественные колото-резаные раны в области шеи.