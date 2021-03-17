Сын основателя «Экспедиции» внезапно умер в Подмосковье

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По данным газеты, мальчика не стало в ночь на 17 марта. Его тело обнаружила бабушка (вместе с ней и отцом подросток жил в загородном дом).

Накануне вечером мальчик чувствовал себя хорошо и, как обычно, отправился спать. Утром в его комнату зашла бабушка и увидела, что он лежит на полу со следами крови вокруг рта и носа.

Приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

В семье рассказали, что хронических заболеваний у мальчика не было, но в последнее время он жаловался на носовые кровотечения, недосып и скачки давления.

Как писал «Рамблер», ранее сына актера Игоря Бужинского нашли мертвым во дворе московского дома после встречи с девушкой.