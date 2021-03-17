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В Подмосковье внезапно умер сын основателя «Экспедиции»

Мария Иванова
10 минут назад
В Московской области скоропостижно скончался 13-летний сын создателя бренда «Экспедиция». Об этом рассказал «Московский комсомолец».
Сын основателя «Экспедиции» внезапно умер в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС
По данным газеты, мальчика не стало в ночь на 17 марта. Его тело обнаружила бабушка (вместе с ней и отцом подросток жил в загородном дом).
Накануне вечером мальчик чувствовал себя хорошо и, как обычно, отправился спать. Утром в его комнату зашла бабушка и увидела, что он лежит на полу со следами крови вокруг рта и носа.
Приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.
В семье рассказали, что хронических заболеваний у мальчика не было, но в последнее время он жаловался на носовые кровотечения, недосып и скачки давления.
Как писал «Рамблер», ранее сына актера Игоря Бужинского нашли мертвым во дворе московского дома после встречи с девушкой.
В день смерти 16-летнего молодого человека бросила подруга, после чего он почувствовал себя плохо. Прохожие заметили его лежащим на земле. По их словам, подросток бился в судорогах. Прохожие вызвали скорую, но врачи помочь ему не смогли.
Происшествия,Игорь Бужинский,Московский комсомолец,Московская Область,
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