Сын основателя «Экспедиции» внезапно умер в Подмосковье

По данным газеты, мальчика не стало в ночь на 17 марта. Его тело обнаружила бабушка (вместе с ней и отцом подросток жил в загородном дом).
Накануне вечером мальчик чувствовал себя хорошо и, как обычно, отправился спать. Утром в его комнату зашла бабушка и увидела, что он лежит на полу со следами крови вокруг рта и носа.
Приехавшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.
В семье рассказали, что хронических заболеваний у мальчика не было, но в последнее время он жаловался на носовые кровотечения, недосып и скачки давления.
Как писал «Рамблер», ранее сына актера Игоря Бужинского
нашли мертвым во дворе московского дома после встречи с девушкой.
В день смерти 16-летнего молодого человека бросила подруга, после чего он почувствовал себя плохо. Прохожие заметили его лежащим на земле. По их словам, подросток бился в судорогах. Прохожие вызвали скорую, но врачи помочь ему не смогли.